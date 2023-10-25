ВЭБ.РФ направит на венчурные инвестиции 50 млрд рублей

Наблюдательный совет госкорпорации ВЭБ.РФ в ближайшие два-три года направит на венчурные инвестиции 50 млрд руб, сообщил зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Одними из основных направлений венчурных инвестиций ВЭБ.РФ станет кибербезопасность, нефтесервисы, производства телекоммуникационного оборудования и беспилотников. «Это усиление позиций на рынке, который раньше был занят импортными игроками: можно и импортозаместить эти сегменты, и заработать»,— сказал господин Мирошниченко РБК.

Он добавил, что партнерами ВЭБ.РФ по венчурным инвестициям смогут стать частные инвесторы или инвестиционные фонды. Компании, которые войдут в портфель ВЭБ.РФ, будут финансироваться поэтапно. Минимальный допустимый уровень доходности будущего портфеля — безубыточность. Однако госкорпорация, по словам Алексея Мирошниченко, будет ориентироваться на доходность в 15%.

По данным платформы Dsight, российский венчурный рынок в первой половине 2023 года упал более чем в десять раз — с $287 млн до $27 млн. Количество сделок сократилось с 84 до 66 (–21%).

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Петр Бузлаев