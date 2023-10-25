В ХМАО арестована уроженка Украины по делу о госизмене

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали уроженку Украины, обвиняемую в государственной измене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. По статье 275 УК ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, женщина распространяла на территории Югры агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.

«Ей предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ»,— отметили в ФСБ.

Илья Смирнов, Екатеринбург