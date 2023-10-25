Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ХМАО арестована уроженка Украины по делу о госизмене

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали уроженку Украины, обвиняемую в государственной измене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. По статье 275 УК ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, женщина распространяла на территории Югры агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.

«Ей предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ»,— отметили в ФСБ.

Илья Смирнов, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...