В ХМАО арестована уроженка Украины по делу о госизмене
В Ханты-Мансийском автономном округе задержали уроженку Украины, обвиняемую в государственной измене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. По статье 275 УК ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По данным спецслужбы, женщина распространяла на территории Югры агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.
«Ей предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ»,— отметили в ФСБ.