Кто попробует «Наггетс»

Стартовавший чемпионат НБА интригует наличием целой группы команд, чей потенциал за лето, кажется, серьезно вырос благодаря неплохим приобретениям. Эта группа, в которой есть «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс», «Голден Стейт Уорриорс», должна, по идее, бороться за титул с действующим чемпионом «Денвер Наггетс». Он как раз предпочел ничего не менять в прекрасно работавшем механизме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Денвер», сохранив костяк команды, выигравшей в прошлом сезоне чемпионат НБА, в том числе выдающегося центрового Николу Йокича (с мячом), вновь является одним из главных претендентов на победу

Фото: Justin Tafoya / Getty Images «Денвер», сохранив костяк команды, выигравшей в прошлом сезоне чемпионат НБА, в том числе выдающегося центрового Николу Йокича (с мячом), вновь является одним из главных претендентов на победу

Фото: Justin Tafoya / Getty Images

О степени запутанности «бумажного» расклада в НБА перед стартом ее очередного сезона идеально рассказывает опрос, проведенный ESPN среди своих ведущих баскетбольных экспертов. Их была дюжина. И эти 12 человек поставили в общей сложности на шесть разных чемпионов. Большой это разброс мнений или не очень — вопрос спорный: с какой стороны посмотреть. В НХЛ, например, список наверняка был бы подлиннее. Но для лиги баскетбольной, чуть более предсказуемой, это довольно зыбкий расклад. При этом фаворитов НБА люди, годами анализирующие все, что в ней происходит, четко разделили, так вышло, на две группы — явных и не слишком явных. «Майами Хит», «Финикс Санс» и «Голден Стейт Уорриорс» получили по голосу, «Денвер Наггетс», «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс» — аж по три.

Но причины, заставляющие верить в ту или иную команду, примерно понятны. В случае с «Денвером» причина совсем уж очевидная. В сезоне прошлом он, ведомый сербским центровым-феноменом Николой Йокичем, буквально промчался к титулу по play-off, сметая всех подряд и потерпев в общей сложности всего четыре поражения. Другого финалиста — «Майами» — он разгромил со счетом 4:1. За лето принципиальных изменений в клубе не произошло. Ключевые фигуры остались на месте. Йокич, пропустив чемпионат мира, хорошенько отдохнул. Джамал Мюррей, его главный помощник, на сей раз подошел к первенству вопреки традиции абсолютно здоровым. И почему бы «Денверу» не повторить успех?

В случае с большинством клубов, в которых видят его конкурентов, вдохновляют, наоборот, перемены. Допустим, «Голден Стейт» приобрел у «Вашингтон Уизардс» ветерана Криса Пола, который и в возрасте под 40 остается шикарным разыгрывающим. В стартовую пятерку калифорнийцев ему, судя по всему, не пробиться. Но ведь их проблема заключалась именно в том, что у выдающегося плеймейкера Стефена Карри не было, по существу, никакой страховки: когда он садился на скамейку, все валилось. Теперь, по идее, она решена.

«Бостон», который в предыдущем первенстве едва не вышел в финал, проведя зубодробительную по драматичности полуфинальную схватку с «Майами», также разжился за счет «Вашингтона», взяв у него Кристапса Порзингиса — отличного центрового с широким игровым диапазоном. Баскетболиста этого амплуа бостонцам, похоже, не хватало для того, чтобы их плотнейшая заявка с такими топовыми персонажами, как Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, выглядела практически безупречной, без единого тонкого звена.

С «Милуоки» все еще любопытнее. По ходу минувшего регулярного чемпионата он представлялся клубом с грандиозными шансами на титул. «Милуоки» закончил его на верхней строчке в сводной таблице лиги, однако play-off вылился для него в катастрофу: срезался в первом же раунде на «Майами». А чтобы избежать повторения жуткого сценария, клубный менеджмент, во-первых, назначил вместо Майка Буденхольцера нового тренера — Эдриана Гриффина, а во-вторых, провернул многообещающий трейд.

Защитник Дэмиан Лиллард десять лет с гаком, всю профессиональную карьеру, провел в «Портленд Трейл Блейзерс», в котором смотрелся чужеродным элементом. В том смысле, что сама команда, казалось, не имеет никаких амбиций и ее вполне устраивает скромнейший статус без претензий, зато Лиллард постоянно показывал роскошную результативность и награждался вызовами на Матч всех звезд за свои снайперские заслуги. И все ждали, когда наконец он уйдет в какой-нибудь коллектив, которому его таланты понадобятся не просто для того, чтобы бултыхаться где-то в подвальной части иерархии, производя отдельные всплески, не украшающие общую унылую картину.

Ушел он в итоге в «Милуоки», который до сих пор, при более, конечно, качественном подборе игроков, в действительности тоже сильно зависел от настроения своего безусловного фронтмена, греческого форварда Янниса Адетокунбо. И возникла интрига. На первый взгляд сделка, которую провернул «Милуоки», смотрится буквально беспроигрышной. Ну что плохого в том, что сейчас у него не один, а два гения? Но те же эксперты, которые дарили ему голоса в опросе насчет будущего чемпиона НБА, все-таки подмечали бросающийся в глаза повод для сомнений. Что Адетокунбо, что Лилларду никогда не приходилось делить славу и лидерские полномочия с суперзвездой хотя бы близкого к ним масштаба. А научиться их все же делить — не такая уж элементарная задача.

Алексей Доспехов