Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кто попробует «Наггетс»

Стартовал чемпионат сильнейшей баскетбольной лиги

Стартовавший чемпионат НБА интригует наличием целой группы команд, чей потенциал за лето, кажется, серьезно вырос благодаря неплохим приобретениям. Эта группа, в которой есть «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс», «Голден Стейт Уорриорс», должна, по идее, бороться за титул с действующим чемпионом «Денвер Наггетс». Он как раз предпочел ничего не менять в прекрасно работавшем механизме.

«Денвер», сохранив костяк команды, выигравшей в прошлом сезоне чемпионат НБА, в том числе выдающегося центрового Николу Йокича (с мячом), вновь является одним из главных претендентов на победу

«Денвер», сохранив костяк команды, выигравшей в прошлом сезоне чемпионат НБА, в том числе выдающегося центрового Николу Йокича (с мячом), вновь является одним из главных претендентов на победу

Фото: Justin Tafoya / Getty Images

«Денвер», сохранив костяк команды, выигравшей в прошлом сезоне чемпионат НБА, в том числе выдающегося центрового Николу Йокича (с мячом), вновь является одним из главных претендентов на победу

Фото: Justin Tafoya / Getty Images

О степени запутанности «бумажного» расклада в НБА перед стартом ее очередного сезона идеально рассказывает опрос, проведенный ESPN среди своих ведущих баскетбольных экспертов. Их была дюжина. И эти 12 человек поставили в общей сложности на шесть разных чемпионов. Большой это разброс мнений или не очень — вопрос спорный: с какой стороны посмотреть. В НХЛ, например, список наверняка был бы подлиннее. Но для лиги баскетбольной, чуть более предсказуемой, это довольно зыбкий расклад. При этом фаворитов НБА люди, годами анализирующие все, что в ней происходит, четко разделили, так вышло, на две группы — явных и не слишком явных. «Майами Хит», «Финикс Санс» и «Голден Стейт Уорриорс» получили по голосу, «Денвер Наггетс», «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс» — аж по три.

Но причины, заставляющие верить в ту или иную команду, примерно понятны. В случае с «Денвером» причина совсем уж очевидная. В сезоне прошлом он, ведомый сербским центровым-феноменом Николой Йокичем, буквально промчался к титулу по play-off, сметая всех подряд и потерпев в общей сложности всего четыре поражения. Другого финалиста — «Майами» — он разгромил со счетом 4:1. За лето принципиальных изменений в клубе не произошло. Ключевые фигуры остались на месте. Йокич, пропустив чемпионат мира, хорошенько отдохнул. Джамал Мюррей, его главный помощник, на сей раз подошел к первенству вопреки традиции абсолютно здоровым. И почему бы «Денверу» не повторить успех?

В случае с большинством клубов, в которых видят его конкурентов, вдохновляют, наоборот, перемены. Допустим, «Голден Стейт» приобрел у «Вашингтон Уизардс» ветерана Криса Пола, который и в возрасте под 40 остается шикарным разыгрывающим. В стартовую пятерку калифорнийцев ему, судя по всему, не пробиться. Но ведь их проблема заключалась именно в том, что у выдающегося плеймейкера Стефена Карри не было, по существу, никакой страховки: когда он садился на скамейку, все валилось. Теперь, по идее, она решена.

«Бостон», который в предыдущем первенстве едва не вышел в финал, проведя зубодробительную по драматичности полуфинальную схватку с «Майами», также разжился за счет «Вашингтона», взяв у него Кристапса Порзингиса — отличного центрового с широким игровым диапазоном. Баскетболиста этого амплуа бостонцам, похоже, не хватало для того, чтобы их плотнейшая заявка с такими топовыми персонажами, как Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, выглядела практически безупречной, без единого тонкого звена.

С «Милуоки» все еще любопытнее. По ходу минувшего регулярного чемпионата он представлялся клубом с грандиозными шансами на титул. «Милуоки» закончил его на верхней строчке в сводной таблице лиги, однако play-off вылился для него в катастрофу: срезался в первом же раунде на «Майами». А чтобы избежать повторения жуткого сценария, клубный менеджмент, во-первых, назначил вместо Майка Буденхольцера нового тренера — Эдриана Гриффина, а во-вторых, провернул многообещающий трейд.

Защитник Дэмиан Лиллард десять лет с гаком, всю профессиональную карьеру, провел в «Портленд Трейл Блейзерс», в котором смотрелся чужеродным элементом. В том смысле, что сама команда, казалось, не имеет никаких амбиций и ее вполне устраивает скромнейший статус без претензий, зато Лиллард постоянно показывал роскошную результативность и награждался вызовами на Матч всех звезд за свои снайперские заслуги. И все ждали, когда наконец он уйдет в какой-нибудь коллектив, которому его таланты понадобятся не просто для того, чтобы бултыхаться где-то в подвальной части иерархии, производя отдельные всплески, не украшающие общую унылую картину.

Ушел он в итоге в «Милуоки», который до сих пор, при более, конечно, качественном подборе игроков, в действительности тоже сильно зависел от настроения своего безусловного фронтмена, греческого форварда Янниса Адетокунбо. И возникла интрига. На первый взгляд сделка, которую провернул «Милуоки», смотрится буквально беспроигрышной. Ну что плохого в том, что сейчас у него не один, а два гения? Но те же эксперты, которые дарили ему голоса в опросе насчет будущего чемпиона НБА, все-таки подмечали бросающийся в глаза повод для сомнений. Что Адетокунбо, что Лилларду никогда не приходилось делить славу и лидерские полномочия с суперзвездой хотя бы близкого к ним масштаба. А научиться их все же делить — не такая уж элементарная задача.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...