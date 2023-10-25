Контрольная доработка

Во вторник в Совете федерации прошел круглый стол, посвященный институту парламентского контроля. По мнению сенаторов и депутатов, после расширения конституционных полномочий Федерального собрания появилась потребность и в совершенствовании предоставленных ему контрольных функций, например, уточнении закона о парламентском расследовании. Региональные депутаты тоже ждут дополнительных возможностей в этой сфере.

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Мероприятие открыл первый заместитель председателя комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын. Он напомнил, что институт парламентского контроля развивался последовательно и исходя из складывающейся практики. Так, первый подобный опыт Федеральное собрание получило в 2004 году, когда была создана комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане. В 2009-м верхняя и нижняя палаты озаботились выяснением причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в 2022-м — расследованием деятельности американских биолабораторий на Украине, а уже в 2023-м — «преступных действий киевского режима» в отношении несовершеннолетних.

По словам господина Наговицына, практика этих расследований показала, что соответствующий федеральный закон, принятый в 2004 году, нуждается в уточнении.

Например, сейчас он позволяет привлекать к работе комиссии только отечественных экспертов, однако «для достижения максимальной эффективности и объективности» необходимо рассмотреть возможность приглашения и зарубежных специалистов, подчеркнул сенатор.

«Еще одна проблема касается сроков парламентского расследования,— продолжил господин Наговицын.— Как известно, это год. При этом сложность и многогранность вопроса, специфика парламентского следствия могут вызывать необходимость продления срока работы комиссии. К сожалению, такой механизм в законе не предусмотрен». По мнению сенатора, в законе нужно закрепить конкретные основания для продления расследования и его максимально возможный срок.

Вячеслав Наговицын также обратил внимание на проблему унификации парламентского контроля на региональном уровне, поскольку профильный федеральный закон, принятый в 2013 году, не касается законодательных собраний субъектов, однако все они в том или ином виде используют его нормы, непосредственно закрепленные в местных уставах и конституциях.

Следом выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов, который констатировал, что «легализация» контрольной деятельности парламента фактически произошла только в 2020 году, когда в рамках конституционной реформы соответствующие полномочия Федерального собрания были закреплены в ст. 103.1 Основного закона РФ. При этом были расширены и сами полномочия парламента, особенно в части взаимодействия с правительством: Госдума получила право утверждать председателя правительства, его заместителей и «гражданских» министров, а Совет федерации — проводить с президентом консультации по кандидатурам министров силового блока.

По мнению господина Романова, одна из важнейших форм парламентского контроля — это «правительственные часы», которые проходят как в верхней, так и в нижней палате, поскольку в их подготовке участвуют профильные комитеты и фракции.

Госдума по итогам каждого такого мероприятия принимает постановление, хотя на сегодняшний день подобное требование и не установлено, продолжил депутат: «Принятое постановление — это уже нормативно-правовой акт, который подлежит исполнению и контролю и позволяет нам в течение отчетного периода отслеживать, как исполняются поручения Госдумы».

Михаил Романов рассказал, что у профильного комитета Госдумы есть конкретные наработки по поправкам к федеральным законам о парламентском расследовании и о парламентском контроле, однако подробностей этих изменений на круглом столе не привел.

Поучаствовали в мероприятии и представители региональных парламентов. Председатель комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга по законодательству Всеволод Беликов предложил федеральным коллегам конкретную поправку: закрепить в законе «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» право региональных парламентов направлять запросы в федеральные органы исполнительной власти. «Очень часто, обращаясь в органы, расположенные вне нашего федерального округа, мы сталкиваемся с ситуацией, когда каждый субъект имеет свои формы и названия, и иногда это просто мешает федеральным коллегам правильно оценить и соотнести суть запрашиваемого обращения с контекстом происходящего»,— объяснил господин Беликов.

Андрей Прах