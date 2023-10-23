Суд отказал третьей жене Градского в иске о праве на наследство

Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск о праве на наследство третьей жены композитора Александра Градского Ольги Градской (Фартышевой). Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Александр Градский женился на Ольге Фартышевой в 1980 году, в 2001-м они развелись. Композитор умер в ноябре 2021-го. В 2022 году Ольга Градская подала иск к вдове музыканта Марине Коташенко и своим детям — Марии (1981 года рождения) и Даниилу (1986).

В иске бывшая жена Александра Градского потребовала признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое и нежилое здания, несколько помещений. Также она попросила выделить ей 1/2 долю нажитого во время брака с композитором имущества, исключив его из состава наследственного, и признать за ней право на собственность.

Лусине Баласян