Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отказал третьей жене Градского в иске о праве на наследство

Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск о праве на наследство третьей жены композитора Александра Градского Ольги Градской (Фартышевой). Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Александр Градский женился на Ольге Фартышевой в 1980 году, в 2001-м они развелись. Композитор умер в ноябре 2021-го. В 2022 году Ольга Градская подала иск к вдове музыканта Марине Коташенко и своим детям — Марии (1981 года рождения) и Даниилу (1986).

В иске бывшая жена Александра Градского потребовала признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое и нежилое здания, несколько помещений. Также она попросила выделить ей 1/2 долю нажитого во время брака с композитором имущества, исключив его из состава наследственного, и признать за ней право на собственность.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...