«Супервэйв групп» выиграла судебный спор у таможни в Петербурге на 81 млн рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительными решения Санкт-Петербургской и Выборгской таможен в отношении ООО «Супервэйв групп».

Судебный спор касался 12 решений о классификации товара и 12 уведомлений о неуплаченных в срок таможенных платежах, компенсационных пошлинах, пенях и так далее, сообщает 23 октября «Деловой Петербург».

По данным издания, в 2020–2022 годах «Супервэйв групп» ввезла партию электронных модулей, предназначенных для сборки TV-приставок. До 2022 года товар классифицировали по коду 8529906509 товарной номенклатуры ВЭД Евразийского экономического союза, а затем уже — по 8529906508. Таможенники провели камеральную проверку и классифицировали товар по коду 8528719100, то есть как готовую продукцию, а не модуль. Это изменение грозило экспортеру дополнительной выплатой в размере более 81 млн рублей.

ООО «Супервэйв групп» является крупным игроком рынка высокотехнологичного оборудования. Компания на 81% принадлежит бизнесмену Виктору Силкину. За прошлый год она отчиталась о выручке в размере 8,9 млрд рублей при чистой прибыли более 328 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Массимо Дутти» проиграла судебный спор Балтийской таможне на 180 млн рублей за неуплату суммы лицензионных платежей за программное обеспечение, обслуживание веб-сайта и прочих услуг, поставляемых ей нидерландской ITX Merken B. V.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте