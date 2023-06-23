«Массимо Дутти» проиграла суд Балтийской таможне на 180 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал решение Балтийской таможни в отношении компании «Массимо Дутти» законными. Судебный вердикт с указанием номеров таможенных деклараций отражен на 11 страницах.

Одежда, обувь и аксессуары дочерней компании Inditex под брендом Massimo Dutti импортировались в Россию для продажи как в фирменных магазинах «Massimo Dutti», так и на интернет-платформах Wildberries и Lamoda.

Как сообщает Деловой Петербург, в ходе проверки налоговой декларации подтверждающих документов организации в период с 2019 года, Балтийская таможня обнаружила факт неуплаты суммы лицензионных платежей за программное обеспечение, обслуживание веб-сайта и прочих услуг, поставляемых «Массимо Дутти» нидерландской ITX Merken B. V. Сумма ежемесячного долга составляет 22 млн рублей.

Осенью 2022 года «Массимо Дутти» предприняла попытку обжаловать в суде решение Балтийской таможни, аргументируя свою позицию отсутствием адаптации некоторых объектов интеллектуальной собственности под конкретный бренд, однако доводы компании были отклонены.

Напомним, компания Inditex, как и ее дочерние предприятия находятся в стадии добровольной ликвидации, приостановили работу в России с марта 2022 года. В связи с этим, выручка «Массимо Дутти» в этот период сократилась в 4,5 раза — до 3,8 млрд рублей.

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