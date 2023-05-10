Рассмотрение спора об изъятии здания Первого кассационного суда общей юрисдикции приостановлено

Арбитражный суд Саратовской области приостановил производство по делу об изъятии помещений в здании №55 по улице Московской — там располагается Первый кассационный суд общей юрисдикции. Соответствующая информация содержится в онлайн-картотеке «Электронное правосудие». Иск к компаниям, которые владеют зданием, подала прокуратура. Ответчиками выступают сразу несколько организаций — ими владеет Анастасия Милютина, дочь ныне покойного бывшего главы администрации Саратова Олега Грищенко. Одна из упомянутых структур — ООО «Эталон» — возводило здание, ставшее предметом спора.

Надзорное ведомство указало в иске, что считает незаконным ряд сделок, в результате которых земля и расположенные на ней строения перешли в собственность структур господина Грищенко. Документы датированы первой половиной 1990-х. 14-ти этажное здание суда, по мнению прокуратуры, было возведено на месте пристройки к бывшему главке Мелиорации (ПСФ «Саратовмелиоводстрой»), а значит само является пристройкой и должно следовать судьбе изымаемого строения. Представители ответчика настаивают, что постройка стоит отдельно.

В итоге судья Вадим Бондаренко назначил экспертизу и приостановил производство. На данный момент на недвижимость наложены обеспечительные меры в виде запрета регистрации сделок с указанным имуществом.

Никита Маркелов