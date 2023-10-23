ФПА призвала Бастрыкина расследовать преступления против 12 адвокатов

Федеральная палата адвокатов России направили письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Адвокаты просят обратить внимание на преступления против 12 адвокатов. Об этом сообщается на сайте палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Богатырева / ФПА РФ Фото: Юлия Богатырева / ФПА РФ

В письме (.pdf) перечисляются такие нарушения прав адвокатов, как отказ возбуждать уголовное дело после угроз убийством и избиения группой неизвестных; изъятие сотрудниками правоохранительных органов документов, составляющих адвокатскую тайну; применение к адвокатам физической силы, когда они приезжают оказывать помощь задержанным в отдел МВД; насилия со стороны работников конвоя прямо в зале суда.

Письмо на имя Бастрыкина направили президент ФПА Светлана Володина и председатель комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов Генри Резник. Всего в письме указано на нарушение прав 12 адвокатов: О. И. Бибика, С. А. Дедовских, С. В. Подольского, А. С. Калугина, М. С. Зыряновой, М. А. Мошко, В. С. Федурина, А. Д. Журавлева, И. А. Аксенова, А. А. Куценко, А. С. Турыгиной, В. И. Урываева, Е. В. Швец и А. Г. Гришаковой.

«Создается впечатление, что, когда от преступных посягательств страдают адвокаты, следственные органы ряда регионов весьма специфически понимают свою обязанность бороться с преступностью. В таких случаях приходится говорить уже не о неотвратимости наказания, а об укрывательстве преступлений лиц (включая должностных), фамилии которых хорошо известны сотрудникам подразделений Следственного комитета»,— сообщается в письме.

Руководство ФПА просит Александра Бастрыкина взять на личный контроль исполнение требований уголовно-процессуального законодательства сотрудниками СКР в регионах, и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц.

Анастасия Ларина