Лесной пожар в Северском районе локализовали

В Северском районе Кубани локализовали лесной пожар на площади 14,8 гектара. Тушение все еще осложняется сильным ветром, сообщили в оперштабе региона.

На данный момент тушением занимаются 162 человека и 38 единиц техники. В работе задействованы беспилотники, аэромобильная группировка краевого главка МЧС.

Пожар в Афипском лесничестве начался ранним утром 23 октября. Изначально пламя охватило три гектара леса, но позже разрослось почти до 15.

Вячеслав Рыжков

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