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К тушению лесного пожара в Северском районе собираются привлечь авиацию

Продолжается тушение крупного лесного пожара в Северском районе Кубани. Площадь возгорания превысила 11 гектаров, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

На месте пожара работает беспилотная авиация краевого главка ведомства. К тушению хотят подключить авиацию МЧС России, уже подготовлена соответствующая заявка.

Сейчас с огнем борются почти 150 человек и больше 30 единиц техники.

Пожар в Афипском лесничестве бушует с раннего утра 23 октября и пока не локализован.

Вячеслав Рыжков

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