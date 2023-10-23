К тушению лесного пожара в Северском районе собираются привлечь авиацию
Продолжается тушение крупного лесного пожара в Северском районе Кубани. Площадь возгорания превысила 11 гектаров, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
На месте пожара работает беспилотная авиация краевого главка ведомства. К тушению хотят подключить авиацию МЧС России, уже подготовлена соответствующая заявка.
Сейчас с огнем борются почти 150 человек и больше 30 единиц техники.
Пожар в Афипском лесничестве бушует с раннего утра 23 октября и пока не локализован.
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