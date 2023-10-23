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Коммерсантъ FM
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Двое уральцев получили реальные сроки за нападение на девушку из-за цвета волос

Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) вынес приговор двум мужчинам 32 и 30 лет, которые напали на девушку из-за цвета волос. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, они признаны виновными по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц).

Как сказано в сообщении, гособвинитель представил доказательства того, что 1 августа около 21:00 пьяные осужденные возле фонтана «Слоненок» у дома 10 по улице Строителей в Каменске-Уральском стали высказывать нецензурные выражения в адрес незнакомой 19-летней девушки из-за того, что им не понравился цвет ее волос.

Затем один из мужчин насильно отвел девушку к фонтану, окунул ее голову в воду, кратковременно лишив ее возможности дышать. В это время второй осужденный угрожал ей применением насилия, а также бросил в лицо потерпевшей упаковку муки весом 1 кг и ударил девушку.

Прокурор просил суд назначить одному из подсудимых наказание в виде четырех лет лишения свободы, а другому — пяти лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако первого отправили в колонию строгого режима на три года, а второго — на три года и два месяца. Приговор еще не вступил в законную силу.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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