Лесной пожар в Северском районе Кубани локализован на площади 14,8 га
Пожарным удалось локализовать огонь в Афипском лесничестве на территории Северского района Краснодарского края на площади 14,8 га, сообщает Опрештаб региона со ссылкой на министерство природных ресурсов края.
Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»
Сейчас к ликвидации пожара привлечены 162 огнеборца и 38 единиц техники. Отмечается, что тушение затруднено рельефом местности и ветром.
Как сообщалось ранее, о возгорании стало известно около 08:27 утра 23 октября. Изначально огонь охватил 9,7 га леса рядом с населенным пунктом Убинская. Позже площадь увеличилась.