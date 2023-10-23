Лесной пожар в Северском районе Кубани локализован на площади 14,8 га

Пожарным удалось локализовать огонь в Афипском лесничестве на территории Северского района Краснодарского края на площади 14,8 га, сообщает Опрештаб региона со ссылкой на министерство природных ресурсов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Сейчас к ликвидации пожара привлечены 162 огнеборца и 38 единиц техники. Отмечается, что тушение затруднено рельефом местности и ветром.

Как сообщалось ранее, о возгорании стало известно около 08:27 утра 23 октября. Изначально огонь охватил 9,7 га леса рядом с населенным пунктом Убинская. Позже площадь увеличилась.

Анастасия Назарова