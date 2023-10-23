В Северском районе Кубани пожар охватил 9,7 га леса

Пожарные краевого лесопожарного центра Краснодарского края тушат огонь, охвативший 9,7 га в Афипском лесничестве на территории Северского района региона. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Сообщение о лесном пожаре поступило в 08:27 23 октября. К месту происшествия оперативно выдвинулись бригады краевого лесопожарного центра и МЧС. Сейчас в борьбе со стихией задействованы 59 человек и 16 единиц спецтехники.

«Работы осложняются сильным ветром и сложным рельефом местности»,— отмечает пресс-служба Оперштаба края.

Причины пожара не сообщаются.

Анастасия Назарова