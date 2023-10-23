Депутат Владимир Ресин высказался за госмонополию в сфере ритуальных услуг

Депутат Госдумы Владимир Ресин заявил, что на рынке ритуальных услуг нужно ввести государственную монополию, чтобы россияне не сталкивались с мошенниками при похоронах близких. По мнению депутата, ритуальные услуги должны входить в социальное обеспечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Возможно, нужно вывести ритуальные услуги с рынка вообще. Я считаю, что заниматься вопросами захоронения должны государство и церковь; это должно быть частью социального обеспечения по некоему стандарту, а дополнительно можно оплачивать какие-то особые пожелания родственников»,— сказал депутат в разговоре с «Интерфаксом».

Кроме того, депутат предложил ужесточить наказание для тех, кто продает ритуальным агентствам информацию об умерших, чтобы случаев мошенничества стало меньше. Владимир Ресин также предложил «полностью оцифровать» сферу ритуальных услуг: проводить оформление и оплату через «Госуслуги», а также создать единый Госреестр захоронений.

По данным Росстата, объем выручки похоронных компаний в 2022 году увеличился на 5% год к году, до 86 млрд руб. Заметно вырос объем продаж ритуальных услуг в Подмосковье — на 16% год к году, до 7,1 млрд руб., в Ленинградской области — на 11%, до 994 млн руб., в Санкт-Петербурге — на 8%, до 8,1 млрд руб. В Москве выручка похоронных компаний упала на 20%, до 8,4 млрд руб.

Анастасия Ларина