«Трансмашхолдинг» перерегистрирует бизнес в Москве

Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Кирилл Липа сообщил, что компания планирует перерегистрировать свой бизнес в Москве. На данный момент головное подразделение холдинга Transmashholding Limited зарегистрировано на Кипре.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пишет ТАСС, процесс перерегистрации бизнеса ТМХ в Москве должен завершиться до конца нынешнего года.

Российским акционерам, включая Кирилла Липу, принадлежит 80% Transmashholding Limited. Другими 20% владеет французский концерн Alstom, который, по словам главы ТМХ, покидает состав акционеров компании в связи с введением санкций США. «У нас Alstom уходит в связи с тем, что мы попали в SDN»,— рассказал господин Липа. Обновленный SDN List, куда в том числе вошел «Трансмашхолдинг», США представили 14 сентября.

Также господин Липа сообщил, что ТХМ намерен до конца 2023 года оспорить введенные американскими властями санкции против входящей в холдинг компании «Метровагонмаш». Под санкции компания попала в мае текущего года. Сейчас, по словам Кирилла Липы, ведется подготовка к подаче документов о снятии санкций в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Александр Кислов