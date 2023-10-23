В Испании изъяли незаконно вывезенные с Украины золотые изделия на €60 млн

Правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий на сумму €60 млн. Все эти изделия относятся к историческому наследию Украины. Их незаконно вывезли из страны. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции Испании, который приводит Reuters.

«Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции со Службой безопасности Украины изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более €60 млн, относящиеся к историческому наследию Украины»,— говорится в сообщении.

По делу были арестованы пять человек: три испанца и два украинца. Они занимались незаконным вывозом культурных ценностей с Украины. Первое изделие — золотой пояс с головами баранов — изъяли еще в 2021 году. Священник продал его мадридскому бизнесмену.

Право собственности и право распоряжаться золотыми изделиями было передано главному подследственному — православному священнику, который живет в Мадриде. В документах, приложенным к изделиям, было указано, что они принадлежат Украинской православной церкви.

Расследование было проведено вмести с атташе по внутренним делам в Болгарии, Украине, Албании, Северной Македонии и на Кипре, и Отделом международного сотрудничества.

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Анастасия Ларина