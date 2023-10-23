Аршавин продает свой коттедж в Коломягах за 150 млн рублей

Бывший полузащитник, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию ФК «Зенит» Андрей Аршавин выставил на продажу своей коттедж в Коломягах. Объект недвижимости площадью 400 кв. м на сайте Avito оценен в 150 млн рублей. Контактным лицом указана некая Наталья, однако по данным «КП в Петербурге» особняк принадлежит именно господину Аршавину.

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«Прямая продажа потрясающего кpаcивого и coвpеменногo дoмa (дуплeкc) в нoвом престижном мaлoэтажнoм жилoм комплeкce с однoрoдным oкружением, экологичecки чиcтoм районе Сaнкт-Пeтеpбуpгa — Kолoмяги, в 15 минутаx пeшком от метро "Удeльная" и Удельнoго парка. Зaгоpoднaя жизнь в городской черте и комфорте»,— говорится в объявлении.

В нем также указано, что в доме выполнен качественный дизайнерский ремонт, «планировка и отделка продуманы с учетом максимально комфортного проживания большой семьи». В коттедже присутствует сауна, джакузи, душевые, прачечная, место для отдыха. На втором этаже имеются две спальни. Еще три — на третьем. Кроме этого, покупателю обещают парковку на четыре машины.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самым дорогим в России был признан особняк, расположенный между Галерной улицей и Английской набережной в центре Петербурга. Как следует из федеральной базы недвижимости Restate.ru, данный объект недвижимости оценен в 2 млрд рублей.

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