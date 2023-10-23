Улицу Свердлова в Ирбите благоустроили за 60 млн рублей

В Ирбите (Свердловская область) пешеходную улицу Свердлова отремонтировали за 61 млн руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным правительства, работы по реконструкции велись с 2021 года. На территории обустроили первую в городе велосипедную дорожку. Установили детскую площадку с современными игровыми комплексами, скамейками, вазонами. Также появилось уличное освещение, выполнено озеленение.

«До настоящего момента эта территория представляла собой безликий участок, практически без благоустройства. Между тем, это центральная пешеходная аллея южной части города, которая существует с таким статусом с середины 60-х годов, с момента, когда здесь строились дома»,— отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Напомним, Ассоциация малых туристических городов России готова принять Ирбит, если от него поступит такая заявка. Об этом «Ъ-Урал» ранее рассказал один из руководителей организации, мэр Елабуги Рустем Нуриев во время посещения Ирбитской ярмарки. По его словам, Ирбит вполне соответствует необходимым требованиям.

Полина Хабарова

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