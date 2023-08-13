Ирбит готовы принять в Ассоциацию малых туристических городов России

Ассоциация малых туристических городов России готова принять Ирбит, если от него поступит такая заявка. Об этом «Ъ-Урал» рассказал один из руководителей организации, мэр Елабуги Рустем Нуриев во время посещения Ирбитской ярмарки. По его словам, Ирбит вполне соответствует необходимым требованиям.
Ирбитский Пассаж
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Ассоциация малых туристических городов России была создана в 2007 году по инициативе глав Углича и Суздаля. Задачей организации является продвижение туризма муниципальных образований с памятниками культурного наследия старше XIX века и численностью населения менее 150 тыс. человек. В состав организации входят города: Азов, Боровск, Верхотурье, Гаврилов Посад, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Сарапул, Соликамск, Суздаль, Таруса, Тобольск и Углич.