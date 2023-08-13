Ирбит готовы принять в Ассоциацию малых туристических городов России

Ассоциация малых туристических городов России готова принять Ирбит, если от него поступит такая заявка. Об этом «Ъ-Урал» рассказал один из руководителей организации, мэр Елабуги Рустем Нуриев во время посещения Ирбитской ярмарки. По его словам, Ирбит вполне соответствует необходимым требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирбитский Пассаж

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ирбитский Пассаж

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ассоциация малых туристических городов России была создана в 2007 году по инициативе глав Углича и Суздаля. Задачей организации является продвижение туризма муниципальных образований с памятниками культурного наследия старше XIX века и численностью населения менее 150 тыс. человек. В состав организации входят города: Азов, Боровск, Верхотурье, Гаврилов Посад, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Сарапул, Соликамск, Суздаль, Таруса, Тобольск и Углич.

Александр Стародумов

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