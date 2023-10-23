Аудиторы нашли на Самарском мосту и Заводском шоссе трещины и стертую разметку

На трех объектах, построенных либо обновленных в Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», зафиксированы дефекты. К таким выводам пришла региональная счетная палата при проверке средств, направленных на работы в 2019 – 2023 году. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контрольный орган проверил второй этап строительства Самарского моста (от ул. Шоссейная до границы Самары), автодорогу общего пользования регионального

значения «Тольятти – Узюково – Димитровград» в Ставропольском районе после ремонта и вторую очередь реконструкции Заводского шоссе на участке от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. После непродолжительной эксплуатации объектов были зафиксированы такие недостатки, как трещины на проезжей части, отклонение от вертикали дорожных знаков и истирание дорожной разметки из термопластика.

Они были допущены при выполнении дорожных работ. Отчет по итогам проверки был направлен в профильные ведомства, а также губернатору Самарской области и в губдуму.

Ранее в Самарской области была устранена колея, на которой произошло ДТП с восемью пострадавшими. Речь идет о дороге в Безенчуке.

Георгий Портнов