В Самарской области устранена колея, на которой произошло ДТП с 8 пострадавшими

В поселке городского типа Безенчук отремонтирована дорога, колея на которой стала одной из причин аварии с восемью пострадавшими. Проблема была решена после обращения прокуратуры в суд и удовлетворения соответствующего заявления. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Прокуратура Безенчукского района

ДТП произошло 5 марта текущего года в Безенчуке на ул. Советской. На дороге столкнулись автомобили Renault Logan и «ВАЗ-2109».

Травмы получили водители машин и шесть пассажиров. Среди них были двое детей. Медики диагностировали у них травмы головы, ушибы и переломы.

Проверка показала, что происшествие случилось, в том числе, из-за неудовлетворительного состояния дороги. Прокуратура внесла главе Безенчука представление.

Его рассмотрели и привлекли ответственное лицо к дисциплинарной ответственности. Но дорогу не отремонтировали. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Он поддержал позицию контрольного органа.

Ранее в Самарской области столкнулись автомобили Daewoo и «ГАЗель». В результате происшествия один человек погиб и трое пострадали.

Георгий Портнов