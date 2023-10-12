В Самарской области устранена колея, на которой произошло ДТП с 8 пострадавшими
В поселке городского типа Безенчук отремонтирована дорога, колея на которой стала одной из причин аварии с восемью пострадавшими. Проблема была решена после обращения прокуратуры в суд и удовлетворения соответствующего заявления. Об этом сообщает контрольный орган.
ДТП произошло 5 марта текущего года в Безенчуке на ул. Советской. На дороге столкнулись автомобили Renault Logan и «ВАЗ-2109».
Травмы получили водители машин и шесть пассажиров. Среди них были двое детей. Медики диагностировали у них травмы головы, ушибы и переломы.
Проверка показала, что происшествие случилось, в том числе, из-за неудовлетворительного состояния дороги. Прокуратура внесла главе Безенчука представление.
Его рассмотрели и привлекли ответственное лицо к дисциплинарной ответственности. Но дорогу не отремонтировали. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Он поддержал позицию контрольного органа.
Ранее в Самарской области столкнулись автомобили Daewoo и «ГАЗель». В результате происшествия один человек погиб и трое пострадали.