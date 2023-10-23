В Москве суд арестовал бойца ММА Якубова по делу об оправдании терроризма

Чертановский суд Москвы заключил под стражу до 11 декабря бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщила пресс-служба московских судов. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба московских судов Фото: пресс-служба московских судов

Ильяса Якубова задержали вчера, 22 октября, в одном из столичных аэропортов, куда он прилетел из ОАЭ. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 31-летнего спортсмена стал пост в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной). В соцсети Ильяс Якубов опубликовал видео, где он тренируется под монолог боевика Шамиля Басаева, который в 1995 году захватил больницу в Буденновске, а в 2004 году — школу в Беслане, где погибли 186 детей.

Милена Костерева