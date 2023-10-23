В Екатеринбурге учительница отсудила деньги у родителей школьника за фото без ее согласия

В Екатеринбурге учительница школы №79 Кира С. отсудила моральную компенсацию у родителей семиклассника, который сфотографировал записанное на доске домашнее задание. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Инцидент произошел еще в октябре 2022 года. На уроке биологии школьник сделал кадр, в который попал учитель. Педагог была «против публикации ее изображения» и сообщила об этом детям, однако фото все равно было выложено в чат класса в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Учитель, возмутившись этим, обратилась в школьную комиссию по урегулированию споров. На заседании комиссии мать семиклассника Елена пояснила, что узнала о конфликте только из видео, где классный руководитель требовал от ее сына извиниться перед учителем. Женщина пояснила, что ее ребенок — староста класса, и он фотографировал доску «с разрешения учителя». Кроме того, на следующий день после этого снимок был удален из чата.

Преподавательница же решила взыскать с родителей школьника компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб., объясняя это тем, что Елена не принесла ей извинений. Суд требования удовлетворил частично, обязав мать ребенка удалить фото из телефона и выплатить педагогу 3 тыс. руб. Женщина с решением суда не согласилась и попыталась обжаловать его в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия апелляцию не удовлетворила.

Илья Смирнов, Екатеринбург