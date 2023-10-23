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Новогодний городок в Нижневартовске построят за 12,8 млн рублей

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) новогодний городок построят за 12,8 млн руб. Как указано на сайте Госзакупок, тендер выиграла пермская строительная компания «Ермак».

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляла более 12,9 млн руб. Однако компания снизила стоимость на 64,5 тыс. руб. По данным документации, до 15 декабря компания должна возвести горки и ледяные скульптуры по мотивам сказок русских писателей.

Напомним, в столице Урала – в Екатеринбурге ледовый возведение ледового городка на площади 1905 года обойдется в 24,2 млн руб.

Полина Хабарова

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