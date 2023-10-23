Силы противовоздушной обороны уничтожили цели над Ростовской областью
В Ростовской области около 14:59 днем 23 октября подразделения противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил донской губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Глава региона призвал сохранять спокойствие, отметив, что система ПВО уничтожает цели сразу после обнаружения.
«Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена»,— предупредил губернатор.
По данным Donnews, о звуках взрывов и следах работы ПВО в небе сообщали жители разных районов Ростова-на-Дону.
Как писал ранее «Ъ-Юг», также воздушные цели были поражены над территорией Ростовской области в субботу 21 октября.