Силы противовоздушной обороны уничтожили цели над Ростовской областью

В Ростовской области около 14:59 днем 23 октября подразделения противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил донской губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал сохранять спокойствие, отметив, что система ПВО уничтожает цели сразу после обнаружения.

«Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена»,— предупредил губернатор.

По данным Donnews, о звуках взрывов и следах работы ПВО в небе сообщали жители разных районов Ростова-на-Дону.

Как писал ранее «Ъ-Юг», также воздушные цели были поражены над территорией Ростовской области в субботу 21 октября.

Анастасия Назарова