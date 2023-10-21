В Ростовской области ПВО уничтожили две воздушные цели 21 октября

Средства ПВО снова сбили в Ростовской области воздушную цель в 14:10 21 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

«Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу»,— написал глава области.

Чуть позже губернатор сообщил о втором взрыв в небе над донской столицей.

«Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу»,— написал Василий Голубев.

Губернатор не уточнил, где были сбиты объект. Ранее в городских Telegram-каналах Ростова-на-Дону и соцсетях появились сообщения, что инверсионные следы в небе были видны над Первомайским районом и над Западным жилым массивом.

Анастасия Назарова