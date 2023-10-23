«Группа ЛСР» намерена ликвидировать свой актив в Петербурге

ПАО «Группа ЛСР» намерена ликвидировать в Петербурге свой актив АО «Домостроительный комбинат № 3». Этот вопрос, а также прекращение полномочий генерального директора компании будет обсуждаться на собрании акционеров общества, сообщает 23 октября АБН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На портале раскрытия корпоративной информации уточняется, что решение о ликвидации АО было принято единогласно. Гендиректором компании является Вадим Селецкий, который выступит ликвидатором.

АО «Домостроительный комбинат №3» занимается выпуском бетона для застройщиков недвижимости. За 2022 года компания отчиталась о выручке в размере 10 млн рублей, а также об убытке в 173 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Группа ЛСР выставила на продажу свой бывший бетонный завод на Софийской улице в Петербурге за 500 млн рублей. Промышленный объект являлся собственностью «дочки» ЛСР — «Объединению 45». Компания была лидером по поставкам товарного бетона в Петербурге.

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