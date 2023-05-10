Бетонный завод на Софийской улице выставили на торги за 500 миллионов рублей

Группа ЛСР выставила на продажу свой бывший бетонный завод на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Об этом 10 мая пишет «Деловой Петербург».

По данным издания, площадь объекта составляет 5,8 га, среди которых производственные объекты — 8 тыс. кв. м. Все помещения производств в настоящий момент сданы в аренду. Завод выставлен на торги за 500 млн руб.

Ранее бетонный завод являлся собственностью «дочки» ЛСР — «Объединению 45». Компания была лидером по поставкам товарного бетона в Петербурге. Как отметили в ЛСР, торги проводятся с целью оптимизации активов.

«Участок не имеет перспектив для иного вида использования, кроме как производственно-складского, а для этой функции запрашиваемая цена представляется завышенной в два или даже три раза», — считает директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров. По его словам, поиск покупателя на этот объект будет проходить сложно, это связано с повышенным предложением на рынке на подобные помещения.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что СК возбудил уголовное дело против группы ЛСР. Оно связано со строительством намыва на Васильевском острове.

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