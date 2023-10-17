В Самаре работы на проблемном долгострое возобновятся спустя 14 лет

Строительство проблемного объекта в Красноглинском районе Самары, которое было приостановлено в 2009 году, будет возобновлено. Работы проведет группа компаний «Развитие» из Воронежской области, которая приобрела здание по итогам торгов в 2023 году.

Фото: Министерство строительства Самарской области

«В настоящее время группа компаний "Развитие" уже приступила к проектно-изыскательским работам. В планах застройщика успешно завершить реализацию проекта в самое ближайшее время»,— говорится в сообщении.

Строительство дома в Красноглинском районе Самары стартовало в 2003 году. Работы проводило ООО «Кросс», которое привлекало денежные средства граждан. Однако в 2009 году строительство здания было приостановлено.

Многоквартирный дом признали проблемным. В минувшем году ППК «Фонд развития территорий» выплатил компенсации участникам долевого строительства.

Ранее в региональной столице соседней с Самарской Ульяновской области прокуратура вмешалась в ситуацию с проблемным долгостроем на ул. Красноармейской, 67. После этого было активизировано возведение и увеличено количество работников на объекте.

Георгий Портнов