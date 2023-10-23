В Ростовской области сработала ПВО

На территории Ростовской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила несколько воздушных целей. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @news161ru Фото: @news161ru

Глава области призвал жителей региона сохранять спокойствие. Он отметил, что работа систем противовоздушной обороны может быть продолжена.

«Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению обнаружении воздушных целей — немедленно по их обнаружению. Цели могут быть обнаружены в любой момент», — написал Василий Голубев.

По информации 161.RU, громкие звуки взрывов и инверсионные следы в небе были замечены над Северным жилым массивом в Ростове-на-Дону.

Как ранее сообщалось, в субботу 21 октября также были поражены в Ростовской области также были поражены «воздушные цели».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону