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Площадь лесного пожара в Северском районе увеличилась до 9,7 гектара

В Северском районе Кубани продолжают тушить крупный лесной пожар. Сейчас его площадь составляет 9,7 гектара, сообщили в оперштабе Кубани.

Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

К тушению привлекли 59 человек и 16 единиц техники. Работы по-прежнему осложняются сильным ветром, мешает тушению также сложный рельеф местности.

В пресс-службе краевого главка МЧС ранее заявили, что угрозы населению нет. Поблизости от горящего леса находится станица Убинская.

Вячеслав Рыжков

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