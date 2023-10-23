Площадь лесного пожара в Северском районе увеличилась до 9,7 гектара
В Северском районе Кубани продолжают тушить крупный лесной пожар. Сейчас его площадь составляет 9,7 гектара, сообщили в оперштабе Кубани.
Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»
К тушению привлекли 59 человек и 16 единиц техники. Работы по-прежнему осложняются сильным ветром, мешает тушению также сложный рельеф местности.
В пресс-службе краевого главка МЧС ранее заявили, что угрозы населению нет. Поблизости от горящего леса находится станица Убинская.
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