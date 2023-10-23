В Новокуйбышевске девочка отравилась продуктами горения на пожаре в доме

Пожар произошел в многоквартирном доме в Новокуйбышевске. Сообщение о происшествии на ул. Островского, 15, поступило на пульт оперативных служб в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«На месте вызова горели домашние вещи на лестничной клетке многоквартирного дома на площади 10 кв. м. Огонь был оперативно ликвидирован специалистами»,— говорится в сообщении.

В результате происшествия на пожаре пострадала девочка 2006 года рождения. Она отравилась продуктами горения. По предварительной информации, происшествие случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее в Самаре горел двухэтажный жилой дом на площади 400 кв. м. Происшествие случилось в здании на ул. Самарская, 107.

Георгий Портнов