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В Самаре горел двухэтажный жилой дом на площади 400 кв. метров

Пожар произошел жилом доме в Самаре в четверг днем. Информация о происшествии в Ленинском районе на ул. Самарская, 107, поступила на пульт оперативных служб в 12:41 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар №2. Они приехали на место и установили, что горит двухэтажный многоквартирный дом.

Из здания эвакуировали трех человек, включая двух детей. Никто не погиб и не пострадал.

Пламя тушили 110 человек и 34 единицы техники. В 14:10 пожар локализовали на площади 400 кв.м. В 15:14 его полностью потушили.

Также в четверг в Самаре произошел пожар в неэксплуатируемом строении на ул. Магнитогорской, 8. Ранее в этом здании размещалась областная ветеринарная лаборатория.

Георгий Портнов

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