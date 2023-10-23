Онлайн-продажи «Ленты» выросли почти на 50% в третьем квартале 2023 года

Продажи сети магазинов «Лента» в онлайн-формате увеличились на 44,9% в третьем квартале 2023 года (относительного аналогичного квартала 2022 года) и достигли 12,7 млрд рублей, такая информация содержится в отчете компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С июля по сентябрь 2023 года продажи магазинов поднялись на 7,3%, составив 136 млрд рублей. В рознице этот показатель обогнал третий квартал прошлого года на 6,1% (132,7 млрд рублей). При этом за девять месяцев 2023 года продажи увеличились на 1% (393,1 млрд рублей), в розничной торговле прирост лишь на 0,1% (384,7 млрд рублей).

«Компания открыла 2 гипермаркета и 27 магазинов малых форматов на валовой основе. Общая торговая площадь сократилась на 3,2% и составила 1 722,8 тыс. кв. м»,— содержится в тексте отчета.

Генеральный директор компании Владимир Сорокин оценил показатели как хорошую работу команды сети магазинов. Он выразил уверенность в том, что дальнейшие результаты будут улучшены.

«В гипермаркетах мы наращиваем долю товаров с постоянно низкими ценами и оптимизируем ассортимент, оставляя только самые востребованные позиции, что позволяет нам снижать потери и повышать операционную эффективность магазинов»,— заявил господин Сорокин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Лента» приобрела сеть магазинов у дома «Монетка».

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