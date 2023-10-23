«Брусника» на три года закроет движение на Энгельса из-за сноса недостроя

Уральская компания «Брусника» на три года закроет движение транспорта на участке улицы Энгельса в центре Екатеринбурга из-за сноса недостроенного бизнес-центра «Карнеол», сообщили в пресс-службе мэрии. Движение будет закрыто в районе Энгельса, 8 с 1 ноября 2023 года по 1 октября 2026 года. На месте недостроя компания планирует построить новый объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объезд будет организован по улицам Гоголя – Малышева – Розы Люксембург, в обратном направлении по улицам Розы Люксембург –Куйбышева – Гоголя»,— рассказали в пресс-службе администрации.

Отметим, что на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия опубликовали этапы демонтажа 19-этажного здания. Так, на первом этапе, чтобы понизить этажность здания вручную должны демонтировать водосточные системы, окна и витражи, разобрать кровлю. На этом же этапе с помощью мини-экскаватора разберут плиты покрытия.

На втором этапе должно произойти запланированное обрушение стен здания. И на третьем этапе будут демонтировать конструкции подвала и фундаментов. Работы будут вестись преимущественно с помощью техники.

Напомним, застройщик выкупил недострой на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге у банка «Открытие» почти за 1 млрд руб. Девелопер изначально заявлял, что не планирует эксплуатировать существующее здание. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», рядом с недостроем на ул. Розы Люксембург, 30 «Брусника» планируют построить жилой комплекс.

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