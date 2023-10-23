Доходный дом Денисова на улице Рылеева признали памятником архитектуры

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга внес в реестр объектов культурного наследия регионального значения бывший доходный дом В.И. Денисова, расположенный по адресу: улица Рылеева, 21. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Смольного.

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Как отметили в КГИОП, первое каменное строение на этом участке появилось еще в 1840 году. К 1907 году его владельцем стал известный российский предприниматель в области сельского хозяйства, шталмейстер, камергер председатель Российской экспортной палаты Василий Денисов. Он ходатайствовал о дозволении на постройку нового шестиэтажного дома с боковыми флигелями. Автором проекта стал архитектор Василий Шауб. По завершении всех работ комплекс строений приобрел тот вид, который в целом сохранился до настоящего времени.

Сейчас здание сохраняет свою историческую функцию, оставаясь жилым домом, уточнили в КГИОП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что памятником архитектуры в Петербурге также признали бывший доходный дом сельскохозяйственного товарищества «Помещик» на Измайловском проспекте, 16/30.

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