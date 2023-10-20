Доходный дом товарищества «Помещик» на Измайловском проспекте признан памятником

Доходный дом сельскохозяйственного товарищества «Помещик» на Измайловском проспекте, 16/30 в Санкт-Петербурге включили в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Здание товарищества «Помещик» было возведено в 1911-1912 годах по проекту архитектора Якова Блувштейна. Архитектор совместил мотивы модерна и средневекового зодчества, украсив фасады остроконечными «готическими» щипцами и доминирующей над окружающей застройкой башней с лантерной, декорированной аркатурно-колончатым поясом, скульптурой жницы с серпом в нише.

Лицевые фасады дома декорированы авторскими элементами в виде готических масок мифических существ, барельефных изображений антропоморфных фигур, рельефов геральдического характера, декоративных ваз и ограждений эркеров.

В здании частично сохранилась историческая отделка интерьеров парадных лестниц.

После революции 1917 года здание было национализировано. В нем работал «Гастроном», позже вошедший в Ленинградскую контору «Особторг» как магазин № 3 «Гастроном «Стрела». В настоящее время здание является жилым домом.

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