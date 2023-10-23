Уровень запасов воды в водохранилищах Стамбула снизился до 20,6%

Уровень заполненности снабжающих Стамбул водохранилищ составляет 20,6% (180 млн куб. м из 868 млн куб. м), следует из данных Управления водных ресурсов и канализации города (ISKI), которые приводит «РИА Новости». Запасы в стамбульских водохранилищах начали снижаться в апреле с отметки 48,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters, Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters, Reuters

Население Стамбула составляет более 16 млн человек. Ежедневно жители города потребляют около 3,1 млн куб. м воды, говорится в отчете ISKI. Согласно данным на начало октября, которые приводил телеканал TRT Haber, заполненность водохранилищ была на уровне 23,31%.

Синоптики прогнозируют, что температура в Стамбуле в ближайшие десять дней составит 22–24°C, осадков не предвидится. ISKI отмечает, что в октябре на некоторые районы Стамбула обрушились ливни, но они не смогли существенно повлиять на ситуацию с запасами воды.

По данным Генерального департамента метеорологии, август текущего года оказался самым засушливым в Турции за 33 года. Значительная часть территории Турции (за исключением ряда регионов на востоке и западе страны) включена синоптиками в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Милена Костерева