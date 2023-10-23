Территорию старообрядческой церкви поморской общины в Сызрани взяли под охрану
Утверждены границы территории и зоны охраны Старообрядческой церкви поморской общины в Сызрани. Соответствующий приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликован на портале правовой информации.
Старообрядческая церковь поморской общины находится на ул. Красноармейская. Она является объектом культурного наследия регионального значения.
Кирпичное здание соорудили в 1911 году купцы Пережогины. Церковь была закрыта в 1930 годы. Позже здание использовалось в хозяйственных целях.
Ранее в Самарской области взяли под охрану паровую мельницу купца Мжельского. Объект находится в Борском районе.