Территорию старообрядческой церкви поморской общины в Сызрани взяли под охрану

Утверждены границы территории и зоны охраны Старообрядческой церкви поморской общины в Сызрани. Соответствующий приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликован на портале правовой информации.

Фото: cultnasledie.samregion.ru

Старообрядческая церковь поморской общины находится на ул. Красноармейская. Она является объектом культурного наследия регионального значения.

Кирпичное здание соорудили в 1911 году купцы Пережогины. Церковь была закрыта в 1930 годы. Позже здание использовалось в хозяйственных целях.

Ранее в Самарской области взяли под охрану паровую мельницу купца Мжельского. Объект находится в Борском районе.

Георгий Портнов