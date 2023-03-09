В Самарской области взяли под охрану паровую мельницу купца Мжельского

Взят под охрану дом владельца кирпичного завода, купца Незнаева в Борском районе Самарской области. Аналогичное решение принято в отношении паровой мельницы купца Мжельского, которая находится на указанной территории. Приказы об утверждении охранного обязательства собственников памятников архитектуры опубликовало региональное Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН). Документы размещены на портале правовой информации.

Кроме того, взяты под охрану дома почетной гражданки Маркушиной и мещанки Приказчиковой, а также здание городской управы в Сызрани. Ранее стало известно о планах реставрации памятника архитектуры – Бариновской мельницы в Нефтегорском районе Самарской области.

Подробности – в интервью депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна «Ъ-Волга» «Иногда приходится тратить массу усилий, чтобы злодей понес заслуженное наказание».

Георгий Портнов