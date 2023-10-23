«Неометрия» победила в номинации «Самый стильный стенд» на Международном жилищном конгрессе

Стенд федерального девелопера «Неометрия» одержал победу в номинации «Самый стильный» на Московском Международном жилищном конгрессе — 2023. Экспертное жюри конкурса отметило продуманную концепцию и яркие художественные решения, которые компания воплотила на площадке.

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При оформлении стенда «Неометрия» сделала акцент на природные мотивы, создав для гостей конгресса настоящий тропический сад. Ключевой идеей было подчеркнуть южный характер проектов девелопера, которые расположены в самых живописных локациях черноморского побережья.

«От лица "Неометрии" выражаю благодарность жюри премии за высокую оценку нашего проекта. Эта награда — результат только коллективных усилий профессиональной команды. Всем участникам и гостям мероприятия больших побед, чтобы результаты труда всегда были востребованы, приносили пользу и являлись трамплином для новых достижений»,— отметила Елена Плеханова, PR-директор федерального девелопера «Неометрия».

По ее словам, выбор такой концепции оформления стенда связан с тем, что федеральный девелопер не просто строит недвижимость на побережье, но и позволяет многим россиянам воплотить мечту о жизни в красивом месте у моря.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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