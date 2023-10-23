В поселке Металлострой появится площадь академика Василия Глухих

Безымянной площади в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга присвоят имя академика РАН Василия Глухих, который внес вклад в развитие термоядерной энергетики. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно решению Топонимической комиссии, безымянная площадь в поселке Металлострой на пересечении Центральной улицы, Пионерской улицы и улицы Маскима Горького будет называется площадью Академика Глухих.

В. А. Глухих (1929-2021) — академик РАН, внесший вклад в развитие физики и награжденный орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Выбор места связан с тем, что ученый с 1974 по 2003 годы был директором НИИ Электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова, расположенного на территории промзоны Металлострой, а также проживал в поселке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Топонимическая комиссия присвоила средней общеобразовательной школе №404 в Колпино имя кавалера ордена Мужества Максима Смирнова, выпускника школы, погибшего в ходе специальной военной операции.

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