Школу №404 в Колпино назвали в честь погибшего участника СВО

Средней общеобразовательной школе №404 присвоят имя кавалера ордена Мужества Максима Смирнова, выпускника школа, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщили в администрации Петербурга.

21-летний десантник Максим Смирнов погиб на Украине через месяц после начала спецоперации. 10 апреля 2022 года его похоронили в Петербурге. Десантник был посмертно награжден Орденом мужества.

4 октября прошло очередное заседание Топонимической комиссии, в результате которого петербургские улицы, скверы, мосты, школы получили новые названия. Другая школа — школа №146 Калининского района — получила имя татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

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