Новосибирский бизнесмен получил три года условно за махинации с землей

В Новосибирске осудили предпринимателя Николая Вдова по делу о махинациях с муниципальной землей. По ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) его приговорили к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком и штрафу в размере 300 тыс. руб. Дело было рассмотрено в особом порядке, так как обвиняемый на следствии заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказали в управлении Судебного департамента в регионе.

Второго предполагаемого участника криминальной схемы, бизнесмена Михаила Обласова, судят отдельно.

Весной 2022 года махинации с муниципальной землей выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области. По материалам ведомства полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) в отношении предпринимателей Николая Вдова и Михаила Обласова. Следствие считает, что коммерсанты незаконно получили земельный участок площадью свыше 150 тыс. кв.м., расположенный в Калининском и Заельцовском районах Новосибирска, и стоимостью свыше 81 млн руб.

Предпринимателей задержали, в последующем им смягчили меру пресечения.

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Илья Николаев