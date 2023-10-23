Пять электричек временно отменят в Воронежской области

Из-за проведения ремонтных работ 29 октября в Воронежской области отменят пять электричек. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании (ППК) «Черноземье».

Будет приостановлено движение нескольких электропоездов между Евдаково и Лисками, Воронежем и Грязями Воронежскими, Лисками и Россошью, а также Лисками и Сагунами, еще несколько маршрутов будет сокращено. Актуальное расписание можно уточнить в ППК «Черноземье».

Ранее стало известно об изменении расписания 15 воронежских электричек в конце октября из-за проведения ремонтных работ.

Алина Морозова

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