Расписание 15 воронежских электричек изменится с 23 по 25 октября

Из-за ремонтных работ с 23 по 25 октября изменится расписание 15 поездов, курсирующих по Воронежской области. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Все три дня поезд №6343 Россошь — Сагуны будет отправляться на десять минут позже обычного. Расписание поезда №6306 Евдаково — Россошь изменится на семь минут как при отправлении, так и при прибытии. №6415 Лиски — вокзал «Воронеж-1»/ станция «Плехановская» будет выезжать на шесть минут позже, №6399 Сагуны — Лиски — приезжать на шесть минут позже. №6648 Рамонь — «Воронеж-1» станет задерживаться на 20 минут при прибытии.

23 октября поезд №6385 Росошь — Лиски выедет из Россоши на 29 минут раньше обычного, а приедет в Лиски раньше на 26 минут. Также в этот день изменится расписание поезда №6397 Евдаково — Лиски. Он отправится на 26 минут позже, а прибудет позже на 31 минуту.

23 и 24 октября поезд №6344 Лиски — Россошь будет отправляться на четыре минуты раньше обычного, а прибывать — на две минуты позже. №6396 оба дня будет выезжать из Лисок на пять минут раньше, а приезжать в Евдаково — вовремя.

23 и 25 октября поезд №6384 выедет из Лисок на 11 минут раньше обычного, в Россошь приедет раньше на восемь минут.

24 октября поезд №6384 Лиски — Россошь отправится на 16 минут раньше обычного, прибудет раньше на 13 минут. №6385 выедет из Россоши на 50 минут раньше, приедет в Лиски раньше на 47 минут. №6397 отправится из Евдаково на 37 минут позже, прибудет в Лиски — 42 минуты позже. №6421 Лиски — «Воронеж-1» отправится на восемь минут раньше, а прибудет на 16 минут позже.

24 и 25 октября №6341 станция «Плехановская»/ вокзал «Воронеж-1» — Грязи Воронежские будет прибывать на 19 минут позже обычного.

Алина Морозова

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