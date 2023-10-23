Семью командира «Эспаньолы» взяли под госохрану после угроз в интернете

Полиция Санкт-Петербурга взяла под охрану семью Михаила Турканова — командира воюющего на Украине штурмового подразделения «Эспаньола», состоящего из бывших футбольных фанатов «Зенита» — после того, как он и его семья начали получать угрозы в интернете, сообщила «Фонтанка».

Бывший фанат и его семья подверглись травле в интернете после того, как господин Турканов опубликовал в интернете видеоролик, в котором осудил действия группы подростков, нападавших на прохожих и снимавших это на видео. В своем видео он заявил, что после возвращения с СВО разберется с подростками.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что ГСУ СКР по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении группы лиц, которые угрожали Михаилу Турканову и его семье. Дело было открыто по статье о возбуждении ненависти или вражды.

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