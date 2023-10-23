Росприроднадзор выявил нарушения при создании полигона в Воронежской области

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора выявило «многочисленные систематические нарушения природоохранного законодательства», которые допускаются при строительстве полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Калачеевском районе Воронежской области. Подрядчиком на проекте является липецкое ООО «ГК “Солидарность”», контракт с которым на создание полигона и мусоросортировочного комплекса по 30 тыс. т каждый за 434,3 млн руб. был заключен в начале года.

Проверки были проведены в рамках федерального государственного экологического надзора (ЭКОЗОС). По их результатам выявлено «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов». В частности, подрядчик допустил складирование строительных отходов на необорудованной площадке, а плата за негативное воздействие на окружающую среду не была внесена в установленные сроки. Кроме того, строительство объекта ведется с отступлением от проектной документации — в частности, не проводился мониторинг воздействия на воздух, почву, а также не контролировалось качество грунтовых вод на предмет содержания нефтепродуктов.

«Кроме того, установлено, что выявленные по результатам ранее проведенных проверок нарушения не устраняются, а допускаются новые. Таким образом, ООО «ГК “Солидарность”» весь период строительства не соблюдает федеральное законодательство и систематически не устраняет нарушения природоохранных требований»,— подчеркнули в управлении, добавив, что в случае нарушения

обязательных требований охраны окружающей среды объект нельзя будет ввести в эксплуатацию.

В целом на реализацию проекта из областного бюджета было выделено 530 млн руб. В целом региональные власти рассчитывают построить и модернизировать 19 объектов для обращения с ТКО общей мощностью 1,079 млн т в восьми районах. Предварительная стоимость — 8,39 млрд руб. В эксплуатацию объекты могут быть введены в 2024–2026 годах.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «За Воронежем подбирают отходы».

Мария Старикова

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