МВД показало задержание абинца, подозреваемого в организации убийства племянника

Появилось видео задержания 62-летнего кубанца, которого подозревают в попытке организации убийства собственного племянника. Кадры опубликовали в пресс-службе МВД России.

Главным мотивом действий фигуранта считают разногласия с племянником из-за наследства. Кроме того, родственники находились в длительном конфликте.

Убийство, как ранее сообщали в краевом СУ СКР, фигурант решил организовать в октябре и для этого начал искать исполнителя. В роли киллера выступил сотрудник правоохранительных органов, было инсценировано убийство, после чего подозреваемого задержали при передаче денег «исполнителю».

Фигурант сейчас находится под стражей. Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков

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